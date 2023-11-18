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Kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapacağız

HABER MERKEZİ
Kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Bakan Şimşek, uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkileri daha da güçlendirdiklerini belirtti. Şimşek, "Makro finansal istikrarı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza güçlü bir destek var. Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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