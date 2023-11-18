Türkiye Sigorta’dan TİM’e özel sigorta

Türkiye Sigorta yeni bir iş birliğine imza attı. Yapılan bu iş birliği ile TİM'e bağlı İhracatçı Birlikleri üyeleri, Türkiye Sigorta Nakliyat Emtia Sigortaları'nda özel indirimlerden de rahatlıkla faydalanabilecek.

GÜVENCE ALTINA ALINIYOR

Kurulduğu günden bugüne Türkiye'nin değerlerinin ve büyük yatırımlarının yanında olan Türkiye Sigorta, TİM ile önemli bir iş birliği yapıyor. Sigorta firması İhracatçı Birlikleri üyeleri, özel olarak hazırladığı Nakliyat Emtia Sigortası ile mal sahiplerinin yüklerinin nakil vasıtasıyla bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıplara güvence sunarken; Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası ile ulusal ve uluslararası taşımacılık ve depolama işleri yapan lojistik firmalarının nakliye, taşıma veya taşımacılığa ait sorumluluklarını yerel ve uluslararası konvansiyonlar kapsamında güvence altına alıyor.

'BÜTÜN İMKANLARI SUNUYORUZ'

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak; "Türkiye Sigorta olarak, ülkemizin değerlerine ve ilerlemesinde sektörlerimizin yanında olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda TİM ile yaptığımız yeni iş birliğimizle ihracatçılarımızınrisklerine güvence sunuyoruz. TİM için hazırladığımız ürünü bunlardan ayıran en önemli fark, ürünümüzün operasyonlarının doğrudan Genel Müdürlük ilgili birimlerimiz üzerinden VIP hizmet şeklinde yürütülecek olması. Bütün bu fırsatlara ek olarak İhracatçı Birlikleri üyelerine, uygun fiyat ve taksit imkânlarının yanında yüzde 20 indirim sağlıyoruz" dedi.