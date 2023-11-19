Bostanlı İskelesi yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı İskelesi'nde 17 milyon liralık yatırımla yürüttüğü yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

KAPASİTESİ DE ARTIRILDI

Yolcu bekleme alanlarının dört katına çıkarıldığı projede bisiklet, motosiklet ve skuterler için kapalı park alanı yer alıyor. İskelenin önümüzdeki ay açılması planlanıyor. 28 metrekarelik eski yolcu bekleme salonunun kapasitesi 104 metrekaresi kapalı, 68 metrekaresi açık olmak üzere 172 metrekareye çıkarıldı. Yolcu oturma kapasitesi ise 25'ten 100'e çıkarıldı. Salonda iklimlendirme sistemi ile yolcuların sefer saatlerini takip edebileceği bilgilendirme ekranları yer alacak.