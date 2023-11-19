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Haberler Ekonomi Yaş çaya kilogram başına fark ödemesi

Yaş çaya kilogram başına fark ödemesi

HABER MERKEZİ
Yaş çaya kilogram başına fark ödemesi
TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2023 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen havzalarda, desteklemeye esas satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Fark ödemesi desteği kilogram başına 30 kuruş olarak belirlendi.
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