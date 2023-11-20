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Haberler Ekonomi Binlerce adım ögrencilere burs oldu

Binlerce adım ögrencilere burs oldu

HABER MERKEZİ
Binlerce adım ögrencilere burs oldu
İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası'nın üyeleri, çalışanları ve yakınları tarafından hayata geçirilen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Milyon Adımla 100 Öğrenciye Burs Yürüyüş Etkinliği" kapsamında, toplam 550 kişi, ekim ayı boyunca 132 milyon adım atarak hedefine ulaştı. Akıllı telefon uygulaması kullanarak kişi başına ortalama 7 bin 742 adım atan katılımcıların performansı, 100 üniversite öğrencisine burs oldu. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, gençlere her platformda destek olmaya devam edeceklerini belirti.
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