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Haberler Ekonomi Aile ve Gençlik Fonu nedir? Fondan yararlanma şartları nelerdir? AİLE VE GENÇLİK BANKASI BAŞVURUSU 2023

Aile ve Gençlik Fonu nedir? Fondan yararlanma şartları nelerdir? AİLE VE GENÇLİK BANKASI BAŞVURUSU 2023

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği uzun süredir çıkması beklenen evlilik kredisi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beklenen o adım atıldı. İki yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu" kurulması hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulan teklif kabul edildi. Peki, Aile ve Gençlik Fonu nedir? "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanma şartları nelerdir? Kredi miktarı ne kadar? Evlilik kredisi şartları neler? Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, krediyi hangi bankalar verecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİ TALİMATINI VERDİ

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi yönünde talimat veren Başkan Erdoğan, Aile Ve Gençlik Bankası kurulmasını istedi. Gençlere faizsiz kredinin, girişimcilik desteğinin, evlilik kredisi ile aile desteklerinin kaynağını işte bu Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu banka sosyal amaçlı olarak dijital ortamda hizmet verecek. Bankanın para kaynağı, Karadeniz gazı ve Türkiye'nin doğal zenginliklerinden oluşturulan fon olacak. Böylece bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kolaylıkla kullanılabilecek.

Aile ve Gençlik Fonu nedir? Fondan yararlanma şartları nelerdir? AİLE VE GENÇLİK BANKASI BAŞVURUSU 2023

GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ VE EVLİLİK KREDİSİ İÇİN İLK ADIM ATILDI

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı. Bununla beraber girişimcilik desteği ve evlilik kredisi için ilk adım atılmış oldu.

AİLE VE GENÇLİK FONU TBMM'YE SUNULDU!

Yeni evlenecek çiftler için müjdelenen faizsiz evlilik kredisi için beklenen an geldi. 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.

Aile ve Gençlik Fonu nedir? Fondan yararlanma şartları nelerdir? AİLE VE GENÇLİK BANKASI BAŞVURUSU 2023

Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Aile ve Gençlik Fonu'nun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.

FONUN KAYNAKLARI

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20'sinden, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak.

Fonun giderlerini ise yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki teşvik, hibe, destek, kredi ile teminatlar için ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarlar, bunlardan kaynaklı hizmet bedeli ücret ve komisyonlar, fonun kaynaklarının yönetimi ve yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki giderler ile diğer operasyonel giderler oluşturacak.

GENÇLERE GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi imkanı da sağlanacak. 2 yıl geri ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartı olan kredinin miktarı 150 bin lira olacak. Uygulama, deprem bölgesindeki 4 pilot ilde
Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da başlayacak.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Faizsiz evlilik kredisi konusunda en çok merak edilen konulardan birisi de yaş sınırının olup olmayacağı oldu. Konuyla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

Aile ve Gençlik Fonu nedir? Fondan yararlanma şartları nelerdir? AİLE VE GENÇLİK BANKASI BAŞVURUSU 2023

EVLİLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak. Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.

EVLİLİK KEDİSİ NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK?

Teklif Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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