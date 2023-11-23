QR kod fırsatçılığı artık son bulmalı

Pandemi döneminde virüs yayılmasını engellemek amacıyla kafe ve restoranlarda uygulamaya konulan QR kod uygulaması, fırsatçılar tarafından bir rant ve haksız kazanç haline dönüştü. Sebze veya et fiyatlarına gelen her zamda gündelik olarak QR kod menüde değişiklik yapan fırsatçılar yüzünden vatandaşlar, büyük mağduriyet yaşamaya başladı.

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, QR kod menü uygulamasının kaldırılması için girişimde bulunacaklarını söyledi. Yeni Asır'a konuşan Başkan Kılıç, "QR kod uygulaması bir an önce kaldırılmalı. Tamamen fiziki menü listesine geçilmesi gerekir.

"FİZİKİ TARİFE OLMALI"

Odamıza üye birçok esnaf zaten uzun süredir QR kod uygulamasını kullanmıyor. Ancak genel olarak tamamen uygulamanın kaldırılması için biz oda olarak girişimlerde bulunacağız" dedi.

İzmir'de odaya üye esnaf ile görüşmeler yaptıklarını anlatan Doğan Kılıç, "Biz oda olarak yıl sonuna kadar fiziki bir menü fiyat tarifesi hazırlayacağız. Oda bünyesindeki Gıda Komisyonu ile birlikte tarifeyi hazırlayıp İzmir Valiliği'nden onaylattıktan sonra üyelerimize dağıtacağız. Biz her zaman fiziki menüden yana olduk ve olmaya devam edeceğiz. Çünkü QR kod uygulaması kesinlikle denetlenemiyor ve fırsatçılığa neden olabiliyor. Bu uygulamanın bir an önce sona ermesi için Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile görüşüyoruz" diye konuştu.

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, ise QR kod, uygulamasının, siber tehlikeler içermesinin yanı sıra bazı fırsatçı işletmecilerin fiyatları her gün, kafasına göre güncellemesinden dolayı iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

"KEYFİ ZAM YAPILIYOR"

Başkan Girgin, "Lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerin, kullandıkları ürünlere gelen zamları, bu uygulama sayesinde kendi kendilerine satış yaptıkları ürünlere yansıtıyor. Hal böyle olunca, denetlemek de mümkün olamıyor. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi kağıda basılı, fiziki menü ve fiyat listesi kullanılması daha uygun. Mesela domates 20 lirayken, 30 lira olduğunda, etin kilosu 300 liradan 400 liraya çıktığında, otomatiğe bağlayıp kendi ürününe zam yapanların olduğu görülüyor. Hal böyle olunca, bugün 150 liraya yediğiniz yemeği yarın 180 liraya yemek zorunda kalıyorsunuz" dedi.