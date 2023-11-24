Bursa’da ‘yalın belediyecilik’ modeli

Türkiye'nin kadim şehirlerinden Bursa son dönemde belediyecilikte geliştirdiği yeni modelle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Turkuvaz Medya yazar ve yöneticilerini ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'yalın belediyecilik' adını verdikleri model ile hem verimliliği artırdıklarını hem de tasarruf yaptıklarını söyledi.

ÖZEL SEKTÖR YÖNTEMİ

Uygulanan sistem ile 800 milyon liraya yakın tasarruf yapıldığını belirten Aktaş, artan verimlilik sayesinde borçların azaldığını ve yeni projeleri devreye soktuklarını söyledi. Başkan Aktaş, bu sayede vatandaş memnuniyetini de yüzde 8 ila 23 aralığında artırdıklarını ifade etti.

Belediye hizmetlerine özel sektörün uyguladığı yönetim modelini uyarladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, birçok alana örnek olacak çalışmalarını şöyle anlattı: "2020'de başladığımız yalın dönüşüm çalışmalarımız kapsamında değer üretmeyen araç, makina, ekipman, alan, tesis, mal ve malzeme kullanımını tespit edip değere dönüştürüyoruz. Bazı personelimizi doğru yerde istihdam ederek daha çok verim alma yoluna gittik. Vatandaşta karşılığı olan hiçbir projeyi iptal etmedik, azaltmadık, hiç kimseyi işten çıkartmadık. Biz, yalın belediyecilikle bir sistem dâhilinde arınıyoruz. Yıllık program dâhilinde iyileştirme alanlarını tespit edip buralara müdahale ediyoruz. Bu uygulamaların sonuçlarını izleyip tartıştığımız 'sio', yani sürekli iyileştirme odamız var. Örneğin, park ve bahçeler alanının yalın uygulama neticesinde optimum personel, araç ve makina hesabı yapıldı. Bu çalışmalar sonrasında ihale ile yaptırdığımız işleri iptal edip Tarım Peyzaj A.Ş.'ye kaydırdık. Personeli kadroya geçirip maaşlarını yükselttik. Metrajlar yüzde 12 artmasına rağmen bu uygulamadan yıllık 150 milyon lira kazandık. Ayrıca bakım ve onarım yapan Tarım Peyzaj A.Ş. şirketimize yıllık 50 milyon lira değerinde yeşil alan ve park da yaptırıyoruz."

BAŞKAN AKTAŞ SADELİĞİ ANLATIYOR

Bursa, kamuda belediyeler arasında yalın belediyecilik anlayışını ilk benimseyen şehir olarak karşımıza çıkıyor. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu uygulamanın daha sonra diğer belediyelere de örnek olduğunu belirtti. Başkan Aktaş, "Birçok belediye bize nasıl yaptığımızı soruyor. Bizden sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de uygulamaya başladı. Esasında belediyelere bütçeden ayrılan kaynaklar yeterli olabilir" dedi.

HER ALANDA İYİLEŞME

UYGULADIKLARI modelin belediyenin bütçesi açısından da büyük avantajlar oluşturduğu belirten Başkan Aktaş, göreve geldiklerinde belediyenin toplam borcunun bütçeye oranının yüzde 1.34 olduğunu, bugün oranın yüzde 0.63'e çekildiğini söyledi. Aktaş, "Hayata geçirdiğimiz projelerle beraber personel ve araç gerektiren iş miktarı yüzde 28 arttı. Buna rağmen personel sayısını 5 bin 697'den 4 bin 937'ye düşürerek yüzde 28 daha fazla işi yüzde 13 daha az personelle yapıyoruz. 2020'de yatırımın doğrudan bütçedeki payı yüzde 22 iken, bu oran bugün yüzde 42. Yüzde 90 artış var. Yapılan çalışmalarla, akaryakıt kullanım verimliliği yüzde 5 arttı, ihtiyaç duyulan kiralık araç miktarı yüzde 16 azaldı. Araçların tamir ya da bakım için bekleme sürelerinde yüzde 17 iyileşme sağlanırken, ihtiyaç duyulan temizlik personeli sayısı yüzde 37, güvenlik personeli sayısı da yüzde 16 azaldı. Biyosidal ilaç maliyetleri yüzde 78 azaldı. 618 yalınlaştırma projesi uyguladık" dedi.

TURKUVAZ'DAN AKTAŞ'A PLAKET

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat ile Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü, Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a Turkuvaz Medya adına plaket takdim etti.

ADIM ADIM TASARRUFA GEÇİŞ

- 2020 yılında başlatılan yalın dönüşüm çalışmaları kapsamında değer üretmeyen araç, makina, ekipman, alan, tesis, mal ve malzeme kullanımı tespit edilip değere dönüştürülüyor.

- BAZI personeller doğru yerde istihdam edilerek daha çok verim alma yoluna gidildi.

- VATANDAŞTA karşılığı olan hiçbir proje iptal edilmezken, hiç kimse işten çıkartılmadı.

- TEMELİ Kaizen'e yani sürekli iyileştirmeye dayalı yol ve yöntemler uygulanıyor.

- YILLIK program dâhilinde iyileştirme alanları tespit edilip buralara müdahale ediliyor.

- BU yalın uygulamaların sonuçları izlenip tartışılan "sio", yani sürekli iyileştirme odası kuruldu.

- YALINLAŞMA çalışmaları kapsamında bugüne kadar yıllık 796 milyon lira kazanım elde edildi.

- VATANDAŞ memnuniyeti de yüzde 8 ila yüzde 23 aralığında arttı.

- UYGULAMADAN elde edilen kazanım da vatandaşın mutluluğu için yeni projelere aktarıldı.

- PARK ve bahçeler alanının yalın uygulama neticesinde optimum personel, araç ve makina hesabı yapıldı.

- BU çalışmalar sonrasında ihale ile yaptırılan işler iptal edilip, Tarım Peyzaj A.Ş.'ye kaydırıldı.

- PERSONEL kadroya geçirilip maaşları yükseltildi.

- METRAJLAR yüzde 12 artmasına rağmen bu uygulamadan yıllık 150 milyon lira kazanım oldu.

- AYRICA bakım ve onarım yapan Tarım Peyzaj A.Ş.'ye yıllık 50 milyon lira değerinde yeşil alan ve park da yaptırılıyor.

- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş göreve geldiğinde belediyenin toplam borcunun bütçeye oranı yüzde 1.34'tü.

- BUGÜN ise bu oran yüzde 0.63.

- HAYATA geçirilen projelerle beraber personel ve araç gerektiren iş miktarı yüzde 28 arttı.

- BUNA rağmen personel sayısı 5.697'den 4.937'ye düşürüldü, yüzde 28 daha fazla iş yüzde 13 daha az personelle yapıldı.

- 2020 yılında yatırımın doğrudan bütçedeki payı yüzde 22 iken, bu oran bugün yüzde 45.

- RUTİN giderler azaltılıp vatandaş için değer üreten projelere kaynak ayrıldı.