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Haberler Ekonomi Muayenesiz doğal gaz sayaçları degiştirilecek

Muayenesiz doğal gaz sayaçları degiştirilecek

HABER MERKEZİ
Muayenesiz doğal gaz sayaçları degiştirilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş doğal gaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar sökülerek, yerine geçerli muayenesi olan sayaç takılmasını kararlaştırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 1 Ocak 2014- 31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş doğal gaz sayaçları, ilgili il müdürlüğüne Şubat 2024'ün son gününe kadar iletilecek ve bunlar 2025 sonuna kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan sayaçlar takılacak. Yönetmelikler, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.
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