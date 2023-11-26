Mandalina rekoltesi ihracatçıyı sevindirdi

MANDALİNA üretiminde ilk sıralarda yer alan İzmir'de, rekoltedeki artış üretici ve ihracatçıyı mutlu etti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da 2022'de yaklaşık 465 milyon dolar mandalina ihracatı yapıldığını, kendilerine 2023 için 500 milyon dolar hedefi koyduklarını belirterek, "İhracatta bu hedefi yakalayacağız." dedi. Kuraklık nedeniyle Avrupa ülkelerinde mandalina rekoltesinin bu yıl düşük olduğunu söyleyen Uçak, "Rakip ülkelerimizde rekoltenin düşük olması bize ihracatta avantaj sağlıyor. Satsuma mandalinasını yiyen, tadına bakan hangi ülkede olursa olsun bunun devamını istiyor. Biz de talepleri karşılamaya çalışıyoruz" dedi. Uçak, mandalinanın kışın soğuk havalarda tercih edildiğini, iç pazarda havaların çok soğumaması nedeniyle tüketimin istenen düzeyde olmadığını kaydetti.