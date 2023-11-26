NEF, 2 yılda 3.5 milyon metrekarelik arsa sattı

NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, önceki gün düzenlenen basın toplantısında emlak sektörü ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken hedef ve projelerini açıkladı. Ankara, İzmir, Samsun, Antalya, Sakarya, Bursa, Gaziantep ve Konya Nef Arsa ofislerinin ardından şimdi de İstanbul Etiler'de Nef Arsa satış ofisini hayata geçirdiklerini belirten Erden Timur, Türkiye genelinde arsa ofislerini açmaya devam ettiklerini belirtti.

UYGUN KREDİ İMKANI

İKİ yılda 3,5 milyon metrekarenin üzerinde arsa satışı gerçekleştiren Nef Arsa lokasyonlarında yüzde 0,99 oranında banka kredisi fırsatı ve 24 aya varan vade seçenekleri sunulduğunu anlatan Timur, "Nef Global çatısı altında, yurtdışında dar gelirlinin konuta erişimi için birçok proje geliştiriyoruz. Gelişmiş ülkelere göre ülkemiz evsizlik anlamında çok iyi bir seviyede olsa da hane halkı gelirinin daralması nedeniyle konut sahipliği oranı her geçen yıl düşmeye devam ediyor. Bununla birlikte konut fiyatları da Türkiye'de bireysel konut sahipliğinin çok yüksek olması nedeniyle düşmüyor. Yurtdışında birçok ülkede çeşitli fonların da konut sahibi olarak kiralama yaptığını biliyoruz. Türkiye'de ise konut sahipleri neredeyse yüzde 99 oranında bireysel yatırımcılardan oluşuyor" dedi.

Nef Novu Projeleri ile gayrimenkul sektöründeki paylaşım ekonomisi modellerini çeşitlendirdiklerini anlatan Timur, "Türkiye'nin en büyük öğrenci nüfusuna sahip şehri İstanbul'da 2024 yılında tamamlanacak. Novu Academic Residences Haliç, öğrencilere özel bir yaşam alanı sunmanın ötesinde, yatırımcılara da dikkat çeken fırsatlar sunuyor. Novu Academic Residences Haliç, yaklaşık 600 öğrencinin barınma ihtiyacını karşılamayı hedeflerken yatırımcıya da aylık minimum 19 bin TL kira geliri sunma potansiyeli taşıyor. Novu Academic Residences Haliç, öğrencilere sunduğu konforlu yaşam alanlarıyla birlikte, yatırımcılara da istikrarlı bir gelir kaynağı sunarak ikinci bir emekli maaşı gibi pasif bir gelir imkanı sağlayacak" dedi.