Zeytinyağı, İngiltere pazarında güçlenecek

AYDIN'IN önemli tarım ürünlerinden olan sarı altın zeytinyağı ve zeytin, İngiltere pazarında tanıtıldı. Müzakereleri devam eden gümrük vergisinin sıfırlanmasının onaylanmasının ardından Türkiye'nin, İngiltere'ye zeytin ve zeytinyağı ihracatının payı büyük oranda artacak. Ege İhracatçı Birlikleri, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve desteğiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da "Gıda Sektörlerinde Sürdürülebilir İhracat UR-GE Projesi" kapsamında gıda ürünleri sektörüne özel sektörel ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirdi.