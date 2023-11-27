Asgari ücret arttıkça çalışanın vergisi azalacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere gelecek hafta toplanacak. Asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. Asgari ücretten yüksek alanların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken, brüt üzerinden alanların vergileri azalacak. Böylece çifte kazanç sağlanacak.

5500 LİRAYA ULAŞACAK

Bu yıl ücreti 15 bin lira olan sabit kalan aynı işçinin eline geçen net ücret Ağustos'ta 652 lira, Eylül'de 702 lira, sonraki aylarda 605 lira arttı. Aynı işçinin gelir vergisi 6 bin 919 lira, damga vergisi de 300 lira olmak üzere ödeyeceği yıllık toplam vergi tutarı 7 bin 219 liraya düştü. Böylece yıllık avantajı 3 bin 630 liraya ulaştı. Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bu avantaj da 5 bin 500 liraya yaklaşacak. Asgari ücret artışına bağlı vergi avantajı, brüt ücretle çalışanların eline geçen net ücreti artıracak. İşverenin cebinden ilave tek kuruş çıkmadan işçinin eline geçen net ücret yükselecek. Net ücretle çalışanların eline geçen ücret değişmeyecek. Bu kapsamdaki işçiler için sağlanan vergi avantajından işveren yararlanacak. Memurların kazançlarının büyük kısmı vergi dışı bırakılıyor. Asgari ücretteki artış, yıl içindeki vergiye tabi kümülatif kazanç tutarı 70 bin lirayı aşan memurların maaşlarında artış sağlayacak. Özel sektör de şimdiden bordro çalışmalarına başladı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın "tek zam" sinyali verdiği asgari ücrete de kamu çalışanları için açıkladığı yüzde 50 oranında artış beklentisi arttı. Kasım ayı itibariyle bordro çalışmasına başlayan özel sektör, 2024 yılı bütçelerini yüzde 50 artışına göre yapıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında satın alma gücü paritesi de ele alındığı için enflasyon oranındaki artış da asgari ücret zammında belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın yüzde 65 yılsonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması öngörülüyor. Asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 735 lira olacak. Memur maaş artışı baz alındığında yüzde 50 zamla net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek.