Ehliyet fiyatları 20 bin TL olacak

Sürücü kurslarında 2024 yılı için geçerli zam oranı belli oluyor. Taban Fiyat Tespit Komisyonu 27 Aralık'ta toplanacakken, işletmecilerin talebi yüzde 100 zam. Yeni yılın yaklaşması ile beraber sektörlerin de 2024 yılı fiyat tarifeleri netleşmeye başlıyor. Sürücü kursu ücretlerinin 2024 yılı ücretleri için Taban Fiyat Tespit Komisyonu 27 Aralık'ta toplanacak. 2023 yılında ehliyet kurs ücretleri ortalama 7.500 liradan başlıyordu. Son bir yılda sürücü kurslarına gelen bu yüksek zamlar sürücü adaylarının eleştirilerine sebep olurken, ehliyet kurslarından yeni zam talebi açıklandı. Sürücü kursları akaryakıt, çalışan ücretleri vergiler, kiralar, faturalar ve araç bakım masrafları gibi kalemlere gelen zamları sebep göstererek 2024 yılı için yüzde 100 artış talep ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepegöz, Bu yıl hedefimiz 7060 TL olan ücreti 15 bin TL'ye çıkarmak. Bu B sınıfı ehliyetin kurs ücreti sadece. Harçlara gelecek zamla beraber B sınıfı bir ehliyet 20 bin TL'yi geçecek.