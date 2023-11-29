Buğday ekimleri iklim değişikliği sebebiyle Ekim ayı ortasına kaydı. İlk ekimlerin yapılmasıyla 2023-2024 buğday üretim sezonu başladı. Türkiye'de toplam 6,7 milyon hektarlık alanda üretilen ve ekimi en fazla yapılan buğday, iklimlerin değişmesiyle daha geç ekilmeye başlandı. Türkiye için stratejik ürün olan buğday, yağış azlığından olumsuz etkileniyor. Ekimde yağış ortalaması 49,4 milimetre olması gerekirken bu yıl yüzde 26 düşüş yaşanarak bu oran 26,6 milimetreye düştü. Buğday üreticisi bu sene yeterli miktarda yağışla kaliteli ve yüksek rekolteli ürün yetiştirmeyi bekliyor.