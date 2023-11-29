Asgari ücret pazarlığı yüzde 50’den başlıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirecek. Türk-İş'in her yıl olduğu gibi toplantı öncesi Başkanlar Kurulu'nu toplayarak asgari ücret stratejisini belirleyecek. Geçen yıl, "açlık sınırı kırmızı çizgimiz" diyerek masaya oturan Türk-İş gıda enflasyonun dikkate alınmasını istiyor. Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapılırken gözler işçi ve işveren tarafının masaya getireceği önerilere çevrildi. Temmuz ayında yüzde 34 zamla net 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücrette memur maaş artışı baz alındığında yüzde 50 artı��la net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek.

ENFLASYON BELİRLEYECEK

Komisyon toplantılarında, satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zamda da belirleyici oluyor. Merkez Bankası'nın yüzde 65 yılsonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması öngörülüyor. Asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 962 lira olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Komisyon'da tercihiniz asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde olacak" sözleri de enflasyonun altında bir artış yapılmayacağına işaret ediyor. Asgari ücret zammı çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemini de beraberinde yükseltiyor. Çalışanlara bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirlenen asgari ücret altında ücret ödemesi yapılamıyor, iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamıyor, Asgari ücrete yapılan artış özel sektör ve kamu çalışanlarının yeni yıl zammında da belirleyici oluyor.