5 bin lira ikramiye 15 Aralık’tan önce

Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası çalışan çalışmayan ayrımı yapılmadan bütün emeklilere bir kereye mahsus 5 bin lira ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonda görüşülen 80 maddelik torba kanun teklifine ihdas edilen maddeyle kapsam dışı kalan 4.7 milyon emekliye de ikramiye yolu açıldı. Komisyon'da kabul edilen torba teklifin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması hedefleniyor.

"ÖDEME YAPACAĞIZ"

Yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bu kapsama giren emeklilerin ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda, çalışan emekliye 5000 lira ikramiye konusunda, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 5 bin lira ödeme kararımızı çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz. Çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödememizi yapacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesaplarına 5'er bin lirayı yatıracağız" dedi.

Düzenleme kapsamında 4 milyon 689 bin emekliye ödeme yapılacak. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre ödemeler yasa çıkar çıkmaz yapılacak. Böylece 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme yapılmış olacak. Düzenlemenin maliyeti 75 milyar 600 milyon lirayı bulacak.