Demir elli usta engellinin umudu

İZMİR'DE elini kıyma makinesine kaptırdığı için engelli olarak yaşamını sürdüren Fesih Gündem (45), kendi geliştirdiği krom malzemeden yapılan aparat sayesinde hayata tutundu. Aparat nedeniyle 'demir elli adam' olarak anılan ve bir restoranda kebap ustası olan Gündem, aparata bıçakları takıp çıkararak; elini döner kesme, et açma, salata doğrama amaçlı kullanabiliyor. Kendi tasarımıyla hem mesleğine devam edebildiğini hem de hayatını kolaylaştırdığını anlatan Gündem, diğer engellilere umut oluyor.