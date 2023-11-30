Milli Eğitim’den fabrikalara sınıf

İTB Kasım ayı meclis toplantısına katılan Milli Eğitim İzmir İl Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "İstihdama yönelik birçok sektör bize gelerek tekliflerde bulunuyor. Ayakkabı sektöründen tutun da havuzculara kadar çalışan arıyor. Biz de, fabrikalarınızda 2-3 sınıflık yer varsa meslek lisesi için sınıf açalım, destek verelim diyoruz. Meslek liselerini ayağınıza getireceğiz diyoruz. Sektörlere, istihdam garantisi vererek destek olacağız. İzmir'de yaklaşık 180 adet meslek lisemiz var. Fabrikaların içine sınıf açmakla ilgili çalışmamız olacak" dedi.