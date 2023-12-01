Asgari ücrette 3 formül

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'dan dikkat çeken asgari ücret zammı mesajı geldi. Bakan Işıkhan, "Biliyorsunuz, görüşmeler Aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi. Asgari ücretin başta asgari ücret olmak üzere birçok ücret ve kalemi yakından ilgilendirdiğini belirten TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ise "Bu yıl ilk defa Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçi yer alacak" dedi.

ERDOĞAN'A SUNULACAK

İlk 2 toplantı sonrası uzlaşma sağlanmazsa taraflar 3. toplantı için karar alacak. Bu toplantı sonrası tüm rakamlar masaya yatırılacak. İşçi ve işveren arasında hakem olan hükümet burada belirleyici olarak en optimal düzeydeki ücreti Başkan Erdoğan'a sunacak. Aralık ayının son haftasında 4. toplantı sonrası 2024 asgari ücret zammı netleşecek. Emekli ve memur Ocak zammı öncesi ilk düzenleme asgari ücret zammı olacak.

Asgari ücret Ocak 2024 zammı için 6 aylık enflasyon verileri önemli bir belirteç olarak masada yer alacak. Bir diğer veri de burada memur zammı olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasına gelecek ilk rakam 6 aylık enflasyon tahmini ile hesaplanan asgari ücret olacak. Yüzde 37,76'lık 6 aylık enflasyon tahminine net asgari ücrette 15.707,39 TL rakamında pazarlıklar başlayacak.

İŞTE ZAM ORANLARI

TÜM yüzde 37,76 ve 49,46'lık veriler dikkate alındığında yeni asgari ücret yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek. Hesaplanan rakamlara göre net asgari ücret tablosu belli oldu:

Yüzde 40 olursa 15 bin 962 TL

Yüzde 45 olursa 16 bin 532 TL

Yüzde 50 olursa 17 bin 103 TL