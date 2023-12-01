Türkiye ekonomisi hızla büyüyor

MERKEZ Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 38 milyar dolar artarak 136,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2023 yılının 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 büyürken, mevsimsel düzeltilmiş Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 olduğunu belirtti.

VERGİ ARTIŞI OLMAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Biz bu sene temmuz ayında bütçeyi düzeltmek için maalesef enflasyonu artıran bazı vergi artışlarına gittik. Şimdi bu vergi artışları tekrarlanmayacak. Önümüzdeki dönemde büyüme muhtemelen bir miktar yavaşlayacak bunda korkulacak bir şey yok. KKM'nin azaltılması noktasında önümüzdeki dönemde ilave adımlar atabiliriz" dedi. Bakan Şimşek, Türkiye'nin şu anda kur oynaklğınını en düşük olduğu ülkelerden biri haline geldiğini söyledi. Bakan Şimşek, "Merkez Bankası rezervleri güçlendi. Türkiye daha uzun vadeli kaynağa erişecek ve Türkiye'nin büyümesi güçlenecek" dedi.