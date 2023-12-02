Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Sektörlere sıkı denetim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirvede yaptığı konuşmada bakanlık tarafından yürütülen denetimlerden bahsetti. Bakan Yumaklı, şunları söyledi: "Sektörlerin denetimlerini yapıyoruz. Ama bunun dışında da rutin denetimler var, bununla ilgili bir birimimiz var. 2023 yılında 1,2 milyon denetim yapıldı. Bunun dışında biz geçtiğimiz ağustos ayından itibaren sektörel denetim uygulaması başlattık. 7.500 arkadaşımız sahada buraları denetlemeye devam ediyor."

ONLİNE TAKİP SİSTEMİ

Halkın sağlığını tehlikeye düşürücü bir üretimin ya da satışın olduğu yerleri kapattıklarını belirten Bakan Yumaklı, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarının altını çizdi. Bakan Yumaklı, "Hiçbir esnekliğimiz yok. Bundan önceki dönemlerde kanunun 'bunlar teşhir edilebilir' yönetmeliğiyle birlikte zaman zaman listeler yayınlanmış ama bunların arasında belli dönemler olduğu için tartışma konusu olmuş. Bununla ilgili yeni bir çalışmamız tamamlanmak üzere. Bundan sonraki dönemde gıdayla alakalı hangi türde olursa olsun halkımızın eş zamanlı görebileceği bir sistemi uygulamaya koyacağız. Online olarak herkesin rahat bir şekilde takip edebileceği bir sistemi getiriyoruz."

Turkuvaz Medya grubu 3. Tarım Zirvesi'ni gerçekleştirdi. Açılış konuşmaları yapıldıktan sonra sektörle ilgili atılacak adımların ve alınması gereken önlemlerin detayları aktarıldı.

SU KRİZİ KAPIDA

Tarım Bakanı Yumaklı, su seferberliğine ilişkin de şunlara dikkat çekti: "Biz Akdenizliyiz. Uluslararası bir ölçüm metodolojisi var. Yıllık kişi başı 1.700 metreküp ve bunun üzerini elde eden ülkeler su açısından zengin bir ülke olarak kabul ediliyor. 1.000 - 1.700 arasındakiler su stresi altında olan ülkeler. Türkiye şu anda 1.313 metreküpte. Su stresinde aşağı doğru problem oluşacak noktaya doğru yakınız. Bin metreküpün altındakiler ise su açısından fakir ülkeler. Suyu tarımda kullanıyorsunuz, sanayide, bireysel kullanımınız var. Tüm bunlarda suyunuzu doğru yönetmeniz gerekir. Doğru zamanda doğru şekilde depolamanız gerekir ve kullanım esnasında onu zayi etmeyecek metotları kullanmanız gerekir." Su seferberliği konusunun 31 Ocak 2023'te başladığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Başladıktan 6 gün sonra deprem oldu ve bu çalışmalara ara vermek durumunda kaldık. Geçtiğimiz haftalarda tekrar başladık. Türkiye olarak hiçbir tedbir almazsak 2030 yılında bin metreküpün altına düşme riskiyle karşı karşıyayız. Bir yönüyle tarımsal üretim planlamasını söylerken, üretim planlamasının tam göbeğine suyu koyduk. Çünkü su ihtiyacı olan bir ürünü suyla probleminiz olan bir yerde üretemezsiniz" dedi.

"İKİ TÜR KURAKLIK VAR"

Bakan Yumaklı Temiz su kullanımıyla alakalı belediyelerin kayıp kaçak oranı bulunuyor. Onu düşürmekle ilgili planımız var. Kuraklık riskine ilişkin de iki türlü kuraklık var. Tarımsal kuraklık kısmı için böyle bir tehlike yok. Ama geçtiğimiz yıl örneğin Trakya'da çok ciddi bir kuraklık oldu, yüzde 40'a varan rekolte düşüşleri oldu, özellikle de ayçiçeğinde. İyi eğitimli genç kardeşlerimin tarıma olan ilgisini gördükçe umudum artıyor. Ancak sadece niş ürünler için talip olmak değil, konvansiyonel ürünler için de bu gençlerimizin tarımsal üretime talip olması gerekir" ifadelerini kullandı.

YANAN ALANLAR AĞAÇLANDIRILDI

Yanan ormanların yerine yapılan ağaçlandırmalara ve orman yangınlarına yönelik tedbirlere ilişkin de Bakan Yumaklı, "24 uçağımız, 100 helikopterimiz, 776 akıllı kulemiz, 4.500'e yakın kara aracımız var. 25 bin eğitimli kardeşimiz, 118 bin de gönüllü var. 10 adet de İHA'mız var. Bunu Avrupa'da kullanan ilk, dünyada kullanan ikinci ülkeyiz. Tüm bu orduyla yapmanız gereken onları doğru yönlendirmek" dedi. İHA'ların son derece önemli etkileri olduğunun altını çizen Yumaklı, "Bunların hepsini yangına müdahale için kullanıyoruz. Yangın öncesi için elimizde ekipman var, gücümüz var. Müdahalede hedef 10 dakika. Bu yıl 11 dakikada kaldık, seneye 10 dakikaya ineceğiz" ifadelerini kullandı.

'DİLEĞİM YANGINLARIN ÇIKMAMASI'

2021 yılında yanan alanların tamamının 2022 sonuna kadar tamamen ağaçlandırıldığını anlatan Yumaklı, şöyle devam etti: "2022'de yananlar, bu yıl sonuna kadar ağaçlandırılacak. Asıl başarı yangının çıkmamasını sağlamak. Bundan sonra tüm odak noktamız da bu olacak. Dileğim yangınların çıkmaması, ama çıksa da müdahale etme gücüne sahibiz. 11 Kasım'ı 2019'dan bu yana Ağaçlandırma Günü olarak kutluyoruz. Bu yıl 11 Kasım'da 5 milyon 2023 ağaç diktik. Diktiğimiz her ağacın dünyaya bıraktığımız en büyük miraslardan biri olduğunu unutmamalıyız." Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından Okan Müderrisoğlu, toplantıya katılan herkes için üçer fidan dikildiği bilgisini paylaştı.