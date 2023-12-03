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Haberler Ekonomi Altının kilogram fiyatı 1,9 milyon liraya çıktı

Altının kilogram fiyatı 1,9 milyon liraya çıktı

HABER MERKEZİ
Altının kilogram fiyatı 1,9 milyon liraya çıktı
BORSA İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 940 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 876 bin lira, en yüksek 1 milyon 940 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı önceki gün sonunda yüzde 0,9 artışla 1 milyon 940 bin lira oldu. Öte yandan, altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaşmasında sona geldiği ve gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı 2 bin 75 dolarla rekor seviyeye yükseldi.
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