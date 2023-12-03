İndirim kampanyasına firmalardan rekor katılım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Cumhuriyetin 100. yılında enflasyonla mücadele için başlatılan indirim kampanyasında rekor katılıma ulaşıldı. Ticaret Bakanlığı, tüm iş dünyasını indirim kampanyasına davet ederken, İstanbul'dan Ankara'ya, Edirne'den Kars'a Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren işletmeler kampanyaya yoğun bir ilgi gösterdi.

BAKAN'DAN TEŞEKKÜR

Enflasyona karşı bir dalgakıran etkisi gösteren indirim kampanyası ile yüzlerce işletme on binlerce mağazada fiyatlarını aşağı çekti. Ticaret Bakanlığı da indirim kampanyasına katılan firmaların listesini bakanlık internet sitesinden duyurdu, liste son olarak 1 Aralık tarihinde güncellendi. Bugüne kadar gıda, aksesuar, ambalaj, arsa, konut, rezidans, beyaz eşya, mobilya, bisiklet, eğitim, ev tekstili ve eşyaları, hırdavat, hizmet, inşaat, dekorasyon, kırtasiye, temizlik ve kozmetik ürünleri, otel, oyuncak, spor malzemeleri, teknoloji, tekstil, yapı malzemeleri sektörlerinden yüzlerce firma onbinlerce mağazasında indirim uyguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyonla mücadelede üzerlerine düşeni fazlasıyla yaparak bu konuda hassasiyet gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ederiz" dedi.