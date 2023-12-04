Bakan Bayraktar’dan Aydın’a doğalgaz müjdesi

Aydın'da 3 ilçe daha doğalgaza kavuşuyor. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, ilçelerinde doğalgaz talebinde bulunan Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı makamında ziyaret etti. Aydın'da yapılması planlanan projelerin de ele alındığı görüşmede Bakan Bayraktar, üç ilçeye doğalgaz sağlanacağı sözünü verdi. İlçelerinde doğalgaz çalışmalarının yakın zamanda başlayacağı ve 2024 yılında vatandaşların doğalgazla tanışacağını ifade eden Altıntaş, Erol ve Erikmen, desteklerinden dolayı Bakan Bayraktar'a ve Mustafa Savaş'a teşekkür etti.