Ustalıktan patronluğa

İlk ve orta eğitimini doğup büyüdüğü Ağrı'da tamamladıktan sonra ailesi ile birlikte İzmir'e yerleşen Ceyhan Dağhan (51), seramik fayans ustalığı ile geçimini sağlamaya başladı. Ustalar normalde akşam üstü paydos yaparken, Dağhan gecenin geç saatlerine kadar fayans döşüyordu.

100'E YAKIN ÇALIŞANI VAR

2007 yılına kadar babası ve ağabeyleri ile birlikte ustalık yapan Dağhan'ın hayatı, açtığı 12 metrekarelik küçük bir dükkan ile değişti. Fayans ustalığından patronluğa uzanan Ceyhan Dağhan, şu anda Avrupa'nın en büyük showroom mağazasının sahibi. Kemalpaşa, Yenişehir, Mavişehir, Bornova ve son olarak Menemen bölgesinde dev mağazalar açan Dağhan, 100'e yakın çalışanıyla istihdama da katkı sağlıyor.

Ağrı'dan İzmir'e geldiğinde fayans ustalığı yapan Dağhan, azimle çalışarak başarılı bir iş insanına dönüştü.

"TEMELDE SAMİMİYET VAR"

Küçük bir dükkanı büyük bir şirkete dönüştürmenin sırrını açıklayan Dağhan, "İşimi bu noktaya getirebilmenin temelinde güven ve samimiyet yatıyor. İşimde ve evimde düzenliyim. Tertip ve düzeni severim. Evliyim, bir kızım ve bir oğlum var. Hayatımın merkezinde ailem ve işim var. Genellikle iş ile yatıp iş ile kalkıyorum. Bu durum beni yormuyor, çünkü işimi çok seviyorum" dedi. Kanada ve ABD merkezli seramik, porselen firması Anatolia markasını Türkiye'deki ilk mağazasını Karşıyaka'da açacaklarını dile getiren Ceyhan Dağhan, "Ekonomiye yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olmazsa olmaz politikamız. Firmamızı büyütmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı. Ürün ve hizmetlerini fiyatkalite dengesini gözeterek geliştiren Dağhan, sağladığı katma değer ülke ekonomisine ve istihdama da destek veriyor. Ceyhan Dağhan, 2029 yılına kadar 5'i Avrupa'da olmak üzere mağaza sayısını 35'e çıkarmak ve istihdamını büyütmek istiyor.