İstanbul Havalimanı 100’ler kulübüne girdi

İstanbul Havalimanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'ncü yılına hitaben 2023 yılı sonunda hizmet vereceği 100'üncü havayolu şirketi Çinli Air China oldu. Edinilen bilgiye göre havalimanından uçuş yapacak 100'üncü havayolu şirketi Çinli Air China ilk etapta Pekin'den İstanbul'a karşılı sefer düzenleyeceği öğrenildi. Çinli havayolu şirketinin kısa bir süre içerisinde İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlara başlayacağı kaydedildi. İstanbul Havalimanı, Tayland'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan Thai Airways'ın uçuşları ile 99'uncu havayolu şirketine hizmet vermeye başlamıştı.