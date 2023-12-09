İş ilanı isyanı

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi basın bürosundan, 5 Aralık'ta basın kuruluşlarına, büyükşehir belediyesi bünyesine 60 itfaiye ve 15 zabıta memuru alınacağı içerikli bir duyuru servis edildi. Aynı zamanda belediyenin internet sitesinden de yayınlanan duyurunun girişinde, "Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam etmek üzere 60 itfaiye 15 zabıta memuru alıyor. Adaylar başvuru formlarını belediyenin internet adresinden temin edebilecekler" denildi. Duyuru metninde, alımlarda 60 KPSS taban puanı şartı arandığı, adayların sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için istenilen belgelerleri İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini gerçekleştirebilecekleri ifade edildi. Ayrıca, büyükşehir belediyesine memur alımı için son başvuru tarihinin 7 Aralık 2023 olduğu, adayların başvuru formlarını ve şartlarını www.mugla. bel.tr adresinden temin edebilecekleri belirtildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığına alınacak olan 60 itfaiye memurunun sözlü ve uygulamalı sınavının 19-29 Aralık 2023 tarihleri arasında, 15 zabıta memurunun sözlü ve uygulamalı sınavının da 2-4 Ocak 2024 tarihleri arasında itfaiye daire başkanlığında yapılacağı belirtilen metinde, sınavların başlangıç saatinin 09.00 olduğu kaydedildi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Duyuru metninin haberleştirilerek, yerel gazetelerde ve sitelerinde yer almasının ardından pek çok vatandaş, başvuru formuna "www.mugla.bel.tr" sayfasından ulaşmaya çalıştı. Ancak şartname ve başvuru formunu belediyenin sitesinde bulamayınca hayal kırıklığı yaşadı. Haberi okuyan vatandaşlar yerel gazeteleri arayarak ve mesaj atarak, başvuru ve şartnameye nereden ulaşacaklarını sordu. Sadece duyuru metnine ulaşabilen sitede, işe alım şartnamesi ve başvuru formuna 6 Aralık'ta yani son başvuru tarihinden bir gün öncesi ulaşabildi. Söz konusu belgelere bu tarihteki duyuruda yer verildi. 6 Aralık'ta ulaşılabilen şartnamenin 4. maddesinde başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi için, "Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için 04-05- 06-07 Aralık 2023 tarihlerinde 08.30-17.30 saatleri arasında, başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır" denildi.

"MÜNECCİM MİYİZ?"

Özellikle ilçelerden başvuru yapacak olan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Özellikle 4. maddeye isyan eden vatandaşlar, "Sınavlara katılabilmemiz için 4-5-6-7 Aralık'ta şahsen müracaat etmemiz gerektiği yazılmış. Ama şartnameye ve forma 6 Aralık'ta ulaşabildik. Biz müneccim miyiz? Son günden bir gün önce ulaştığımız şartnameye göre ilçelerden gelip nasıl ve hangi aralıkta başvuru yapacağız? İstenilen evrakları nasıl toplayacağız? Bu şaka mı? Yoksa alınacak kişiler önceden belli miydi?" diyerek, duruma tepki gösterdi.