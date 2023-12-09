Kuru incir ihracatı 250 milyon doları aşacak

İzmir ve Aydın'da kuru incirde 2023/24 sezonunda yaklaşık 2 aylık dönemdeki ihracat, yüzde 6'lık artışla 84,8 milyon dolardan 89,7 milyon dolara yükseldi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ve diğer muhataplarla yaptıkları görüşmelerde kuru incirin daha katma değerli ihracatına zemin hazırlandığını ifade etti. 2023 yılının 11 aylık döneminde kuru incir ihracatında 62 bin ton'dan fazla kuru incir ihraç ettikleri bilgisini paylaşan Işık, "Kuru incir ihracatımız 11 aylık dönemde yüzde 9'luk artışla 216 milyon dolardan 237 milyon dolara çıktı. Aralık ayında yapacağımız ihracatla 250 milyon doları aşmış olacağız" dedi.