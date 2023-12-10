Sahte altına dikkat!

Altının en çok kazandıran yatırım aracı haline gelmesi nedeniyle piyasada bol miktarda sahte çeyrek, yarım, gram altın olduğunu öne süren İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, sahte ve düşük ayarlı altınla mücadele çerçevesinde Emniyet'le işbirliği yaptıklarını söyledi. Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, "Demo altınlar var. İki altından örnek verecek olursak; sahte altını nasıl ayıracak demo olan altından? Gerçek altın üzerinde 916 yazar, bu da 22 ayar bileziğe tekabül eder. İkinci olarak sesinden anlaşılabilir, bu noktada da olumsuz olursa bunun analizini yaparız. Altının sesi tok olur" dedi.