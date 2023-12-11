  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Çam fıstığı gram altınla yarışıyor

Çam fıstığı gram altınla yarışıyor

RAMAZAN AYDEMİR
Çam fıstığı gram altınla yarışıyor
AYDIN'IN Söke ve Koçarlı ilçelerinin kırsal mahallerinde, çam fıstığı olarak bilinen künarın hasadına başlandı. Fiyatı gram altınla yarışan çam fıstığı, Aydın'ın da önemli gelir kapısı konumunda. Yörenin en önemli geçim kaynaklarından olan ve fiyatı gram altınla yarışan künar, Söke'nin Çavdar, Koçarlı'nın Çallı, Esentepe, Kızılcabölük, Bağcılar, Satılar, Çulhalar, Mersinbelen, Çesme, Sapalan, Gaffarlar, Yagcıdere, Karağaç, Dereköy, Akmescid, Kullar, Bağarcık, Karacaören, Gözkayası, Sevsekler, Zeytinköy, Kuslarbelen, Tığlılar, Timinciler ve Bircidağ köylerinde yetişiyor. Bölge için önemli bir gelir kaynağı olarak öne çıkan, adına festival düzenlenen çam fıstığının hasadı oldukça zorlu ve tehlikeli çalışmayla yapılıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA