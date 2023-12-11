Çam fıstığı gram altınla yarışıyor

AYDIN'IN Söke ve Koçarlı ilçelerinin kırsal mahallerinde, çam fıstığı olarak bilinen künarın hasadına başlandı. Fiyatı gram altınla yarışan çam fıstığı, Aydın'ın da önemli gelir kapısı konumunda. Yörenin en önemli geçim kaynaklarından olan ve fiyatı gram altınla yarışan künar, Söke'nin Çavdar, Koçarlı'nın Çallı, Esentepe, Kızılcabölük, Bağcılar, Satılar, Çulhalar, Mersinbelen, Çesme, Sapalan, Gaffarlar, Yagcıdere, Karağaç, Dereköy, Akmescid, Kullar, Bağarcık, Karacaören, Gözkayası, Sevsekler, Zeytinköy, Kuslarbelen, Tığlılar, Timinciler ve Bircidağ köylerinde yetişiyor. Bölge için önemli bir gelir kaynağı olarak öne çıkan, adına festival düzenlenen çam fıstığının hasadı oldukça zorlu ve tehlikeli çalışmayla yapılıyor.