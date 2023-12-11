Ege Üniversitesi 128 personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Adaylar sadece tek bir unvan için "İlan No" belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası yer alan unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru geçersiz sayılacaktır.
Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
30 ve 35 yaş ve altı şartı aranan pozisyonlar için adayların başvuru tarihinin son günü itibariyle yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.