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Haberler Ekonomi Ege Üniversitesi 128 personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Ege Üniversitesi 128 personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Ege Üniversitesi 128 personel alımı yapacağı duyurusunda bulundu. Personelin alımının hangi branşlarda olacağı ve başvuru için gereken şartlar araştırılıyor. 4 Aralık tarihinde başlayan Ege Üniversitesi personel alım başvuruları için son başvuru tarihi 18 Aralık olarak açıklandı. Peki Ege Üniversitesi personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvuru için gerekenler neler? İşte Ege Üniversitesi personel alımına ilişkin detaylar...

GÖZDE AYVAZ

Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Üniversite bünyesinde çalışmak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. Peki Ege Üniversitesi personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte merak edilenler...

Ege Üniversitesi 128 personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve başvuru ekranı...

EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
4) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
6) Destek Personeli pozisyonları için aranan genel şartlara ek olarak; 7/24 saat esasına göre Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizde vardiyalı olarak çalışmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak ve bunu raporlamak.
7) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 9) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak; lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P93) puanı, ortaöğretim veya dengi okul (lise) mezunları içinse 2022 yılı KPSS (P94) puanı esas alınacaktır.

Ege Üniversitesi 128 personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve başvuru ekranı...

B) İstenilen Belgeler:
) Başvuru Formu (Resmi Sitemizde yer alan form doldurulacaktır)
2) Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (E-Devletten alınacaktır.)
3) Fotoğraf (1 Adet)
4) KPSS Sonuç Belgesi
5) Kimlik Fotokopisi 6) Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınacaktır.)
7) İkametgâh Belgesi (E-Devletten alınacaktır.)
8) Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge (E-Devletten alınacaktır.)

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Ege Üniversitesi 128 personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Başvuru formunun hatalı olması, başvuru tarihinin gecikmesi ya da eksik belge ibraz edilmesi halinde başvuru işleme alınmayacaktır. Ayrıca başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir. (Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir.)

Adaylar öncelikle "https://www.ege.edu.tr" adresinde yer alan duyurular kısmında yer alacak online başvuru sayfasına giriş yaparak, iş başvuru formunda yer alan bilgiler ile talep edilen diğer belgeleri (KPSS sonuç belgesi, mezuniyet belgesi, adli sicil belgesi, askerlik belgesi ve kimliğine dair bilgiler vb.) ilgili alanlara yükleyip "Kaydet" düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır

Ege Üniversitesi 128 personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Adaylar sadece tek bir unvan için "İlan No" belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası yer alan unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

30 ve 35 yaş ve altı şartı aranan pozisyonlar için adayların başvuru tarihinin son günü itibariyle yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

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