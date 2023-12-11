İzmir iş dünyası tarihi Kemeraltı için buluştu

İZMİR Kemeraltı Bölgesi'nin geleneksel ve kültürel mirasını koruma ve geliştirme vizyonu ile hareket eden, daha önce hazırladığı Kemeraltı Raporu ve bölgede bulunan Tarihi Portekiz Sinagogu'nu restore ederek Kültür Merkezine dönüştürerek attığı adımları somutlaştıran EGİAD, TARKEM liderliğinde Re-Pie Portföy Yönetim Şirketi iş birliğiyle kurulan "İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu" nu iş dünyası ile buluşturdu. EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği merkezinde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda iş insanı katılım gösterdi. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, kurum olarak, bölgesel kalkınma, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik alanlarında TARKEM ile olan işbirliklerini güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydederek İzmir'i ve etki yatırımcılarını ilgilendiren fon süreci ile üyelerini bilgilendirmek istediğini vurguladı. Yelkenbiçer, Tarihi Kemeraltı'nın gelişimi için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.