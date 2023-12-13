Yılbaşında yüzde 100 doluluk bekleniyor

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, bu yılın son gününün pazara denk gelmesi nedeniyle yılbaşını kutlamak isteyen birçok ailenin yeni yılı otellerde karşılayacağını söyledi. Vatandaşların erken rezervasyona yoğun ilgi gösterdiğini anlatan İşler, "Yılbaşı akşamına kadar yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Şehir içi oteller bir gecelik, şehir dışı oteller ise iki üç gecelik paketlerle yılbaşına hazır olduğunu gösteriyor. Her bütçeye uygun mekan var. Yılbaşı bahane asıl olan tatil ise şahane diyebiliriz" dedi.