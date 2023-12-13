  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Yılbaşında yüzde 100 doluluk bekleniyor

Yılbaşında yüzde 100 doluluk bekleniyor

HABER MERKEZİ
Yılbaşında yüzde 100 doluluk bekleniyor
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, bu yılın son gününün pazara denk gelmesi nedeniyle yılbaşını kutlamak isteyen birçok ailenin yeni yılı otellerde karşılayacağını söyledi. Vatandaşların erken rezervasyona yoğun ilgi gösterdiğini anlatan İşler, "Yılbaşı akşamına kadar yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Şehir içi oteller bir gecelik, şehir dışı oteller ise iki üç gecelik paketlerle yılbaşına hazır olduğunu gösteriyor. Her bütçeye uygun mekan var. Yılbaşı bahane asıl olan tatil ise şahane diyebiliriz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA