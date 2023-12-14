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Haberler Ekonomi ‘6 ay 6 bin kilometre’ kuralı motosikletlere de uygulandı

‘6 ay 6 bin kilometre’ kuralı motosikletlere de uygulandı

HABER MERKEZİ
‘6 ay 6 bin kilometre’ kuralı motosikletlere de uygulandı
Ticaret Bakanlığı, 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılarak motosikletlerin pazarlaması ve satışının '6 ay, 6 bin kilometre' kısıtlaması kapsamına alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını tesis etmek üzere birçok düzenlemenin yürürlüğe konulduğu ve ülke genelinde denetim faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi. Söz konusu çalışmaların neticesi olarak otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelendiği ve vatandaşların sıfır ve ikinci el araca ulaşmasının kolaylaştığı aktarıldı.
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