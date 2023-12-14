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Haberler Ekonomi Estetik operasyonlarda Türkiye ilk 5’te yer aldı

Estetik operasyonlarda Türkiye ilk 5’te yer aldı

HABER MERKEZİ
Estetik operasyonlarda Türkiye ilk 5’te yer aldı
TÜRK Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, Uluslararası Estetik Cerrahi Derneğinin (ISAPS) son raporuna göre Türkiye'nin estetik cerrahi ve işlemlerde en çok tercih edilen 5. ülke olduğunu, en fazla hastanın da Almanya, İngiltere ve İsviçre'den geldiğini söyledi. ISAPS'ın 2022 raporuna göre de Türkiye'nin 1 milyon 97 bin 54 işlem ve operasyona ulaşarak 5. sıradaki yerini koruduğunu dile getiren Demirdöver, turizm sezonunda liposuction (yağ aldırma) ve meme büyütme, kış aylarında ise karın germe ya da meme küçültme ameliyatlarının daha fazla yapıldığını ifade etti. Prof. Dr. Demirdöver, "Hem kaliteli hekimlerce hem de daha uygun fiyata ameliyat edilmek için Türkiye'yi tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.
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