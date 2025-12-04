AK Parti'li Çankırı'dan Tugay'a sert çıkış: Sorunlar görmezden gelindikçe büyüdü

Şehirdeki ortak sorunları ulaşımdaki plansızlık, altyapının ihmal edilmesi, çöp ve su yönetimindeki krizler olarak sıralayan Çankırı, şunları söyledi:



"GÖRMEZDEN GELİNDİKÇE BÜYÜDÜ"

"Bunlar tesadüf değil, bu aksaklıklar da kendiliğinden oluşmadı. Görmezden gelindikçe büyüdü, kar topu gibi kocaman hale geldi. Ötelendikçe de çok büyük krizlere çevrildi. Bu karşımızdaki teknik arızalardan ziyade yönetim eksikliğinin de sistematik hale gelmesinden kaynaklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ne yazık ki göreve geldiği günden bu yana her sorun karşısında merkezi hükümeti suçluyor.