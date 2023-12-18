Şehirler arası otobüslere takip cihazı takılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirler arası yolcu otobüslerine araç takip cihazı takılacağını belirterek, "Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığımızın 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek" dedi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'de yolcu taşımacılığı alanında en fazla tercih edilen şehirler arası otobüslerde yeni döneme geçildiğini bildirdi. Uraloğlu, "Son dönemde maalesef karıştıkları kazalarla gündeme gelen ve şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüslerde araç takip cihazı takacak ve bu bilgileri anlık olarak Bakanlığımıza bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüzle paylaşacak" dedi.

'1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK'

Uygulamanın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yolcu taşımacılığı faaliyeti gösteren taşıtlar için 1 Ocak 2024 yılında yürürlüğe gireceğini belirten Uraloğlu, taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde bakanlığa iletilecek.