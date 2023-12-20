Lokantalardaki QR kod oyununa son

Pandemiyle birlikte kaldırılan fiyat listelerinin yerine QR kod uygulamasının konulması birçok fırsatçı için rant kapısı haline gelirken Ticaret Bakanlığı bu uygulamaya son verdi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.

YOĞUN ŞİKAYETLER GELDİ

Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamayla düzenlemenin detaylarını paylaştı. Buna göre, lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin sunduğu mal ve hizmet fiyatlarında, enflasyon oranının ve maliyetlerin çok üzerinde, devamlı fiyat artışları yapıldığı ve bunların fiyat listesi ve tarifeler yoluyla tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilerek ekonomik çıkarlarının korunması amacının gerçekleştirilmesine engel olduğuna ilişkin son dönemde çok sayıda tüketici şikayeti ulaştı. Bakanlığa intikal eden bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik ihtiyacı doğdu. Düzenlemenin yapıldığı sektörü temsil eden ilgili mesleki kuruluşlardan da uygun görüş alınarak yönetmelik değişikliği yapıldı. Düzenlemeyle tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde daha iş yerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor. Tüketicilerin, satın almadan önce mal ve hizmetlerin nitelikleri ile fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmeleri, fiyat etiketi ve listeleri ile kasa fiyatları arasında farklılık bulunmaması gerekiyor.

FİYAT TARİFESİ HAZIRLANIYOR

İzmir Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, hem esnaf hem de tüketiciler için çok doğru bir karar olduğunu belirterek böylece haksız rekabete ve fahiş fiyata son verileceğini söyledi. Oda olarak yeni yıl için her sınıf lokantaya göre ayrı fiyat tarifesi oluşturacaklarını belirten Kılıç, "Oda olarak yeni yıl için fiyat tarifesi çalışması hazırlığı yapıyoruz. QR kod varken haksız rekabet ve fahiş fiyat söz konusu oluyordu. Hem tüketici hem de esnafımız mağdur oluyordu. Komisyonumuz tarafından hazırlanan fiyat tarifemizi İzmir Valisi'ne sunup yürürlüğe koyacağız" dedi.