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Ingiltere ekonomisi 3’üncü çeyrekte küçüldü

HABER MERKEZİ
Ingiltere ekonomisi 3’üncü çeyrekte küçüldü
İNGİLTERE ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 oranında küçüldü. Son çeyrekte de küçülme olursa ülke teknik resesyona girmiş olacak. İlk tahmin, söz konusu çeyrekte ekonominin yüzde 0,2 oranında büyüdüğü yönündeydi ancak oran revize edildi. İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen haftaki kararında, politika faizini 15 senenin en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit tutmuştu. Ekonomistler, yüksek faizlerin ekonomiyi yavaşlattığına ve son çeyrekte de küçülme yaşanmasıyla teknik resesyon ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.
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