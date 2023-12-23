Muğla’da yeni turizm rotası belirleniyor

MUĞLA Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Muğla'ya gelen TÜRSAB ve COOP TRR yetkilileri, kültür turizmi için rota belirlemek amacıyla ön gezi gerçekleştirdi. TÜRSAB Kültür İhtisas Başkan Yardımcısı Recai Ergün ve Avrupa Türk Seyahat Acenteleri Birliği (COOP TRR) Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Lale, turistlere alternatif rota belirlemek amacıyla Karabağlar Yaylası, Saburhane, Arasta, Zeytinpark ve Yata��an Stratonikeia'yı ziyaret etti. Denizli ve Aydın'a giden yetkililer Mart ayında yaklaşık 30 seyahat acentesine bu rotayı gezdireceği bildirildi