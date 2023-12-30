GHO danışmanlarına özel arsa ve arazi eğitimi

Arsa ve arazi satışının bilgi ve deneyim gerektirdiğini belirten Hakan Erilkun, bu tip satışlarda teknik detayların çok önemli olduğunu vurgulayarak, müşterilerin doğru yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"MÜŞTERİYİ ANLAMALIYIZ"

Sunumunda arsa ve arazi satışına yönelik önemli ipuçları paylaşan Erilkun, "Yatırım yapmak isteyen müşterileri çok detaya boğmadan gerekli bilgileri vermek gerekir. Müşterinin beklenti ve taleplerini anlamalı ve onunla aynı dili konuşarak hedefe ilerlemelisiniz. Bu nedenle bilgilerinizi güncel tutmalı, gerekli yasal ve teknik mevzuatlara da hakim olmalısınız. Arsa ve arazi satışı konut ve ticari alanlardan farklıdır. Bu işe hakim olan birisi doğru satışları yapabilir" diye konuştu. Hakan Erilkun sunumunda, arsa ve arazi imar durumları, arazi türleri, mülkiyet hakkı bakımından araziler, devlet arazileri, oluşumuna göre araziler, eğime göre araziler, ada, pafta, parsel gibi pek çok konu başlığında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi.

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

Şirket içi eğitimlerle günceli her zaman yakından takip ettiklerini dile getiren GHO Kurucusu Hasan Can Çalgır, 2024 yılında da eğitimlere devam edeceklerini ifade etti. GHO olarak yeni franchiselarla büyüdüklerini kaydeden Çalgır, "Ofislerimiz kendi bölgelerinde ve birbirleriyle temas halinde çalışıyor. Konut tarafında arsa, arazi ve ticari gayrimenkulde satışlara devam ediyoruz. GHO'nun yapılanmasıyla ilgili olarak biz ofis adedine değil de, niteliğe önem veriyoruz. Hem altyapısı hazır, hem de donanımlı ekiplere sahip ofislerle yolumuza devam ediyoruz. Aramıza yeni katılan ofisler de var. GHO bünyesinde hizmet veren Taş Ev Türkiye tarafında da çok iyiyiz. Taleplerde bir azalma yok, aksine tüm bölgelerden ilgi görüyoruz. 2024 yılında da hem GHO, hem de Taş Ev Türkiye markamızla ilerlemeye devam edeceğiz. Eğitimlerimiz ve diğer departmanlarla ilgili tüm planlamamızı da bitirdik. 1 Ocak itibariyle GHO'nun alt markaları olan Taş Ev Türkiye ve Adalılar Gayrimenkul ile olan tüm süreçlerimizi de programladık" dedi.

KONUT FİYATLARI ARTMAYA DEVAM EDECEK

GAYRİMENKUL sektöründe yaşanan ekonomik darboğazın, seçim, döviz kurları ve krediye ulaşma zorlukları gibi nedenlerle hissedildiğini vurgulayan GHO Kurucusu Hasan Can Çalgır sözlerini şöyle sürdürdü: "2024 yılında da aynı sıkıntıların devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki Mart ayında yerel seçim olacak. Seçim sonrasında dövizin artması bekleniyor. Fiyatlarda da sürekli bir artış yaşanacak. İnşaat malzemelerindeki fiyat artışları ise sürüyor. Konuta ihtiyaç duyan vatandaşların fiyatların düşmesi yönünde bir umudu vardı. Bu beklenti maalesef karşılıksız kalacak. Faizler son olarak yüzde 42,5'a çıktı. Bundan dolayı konut fiyatları da artmaya devam edecek."