İhracatta hedef yeni rekorlar

Üretim ve ihracat Türkiye ekonomisi için lokomotif rol oynuyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Biz de 27 sektörde 61 birliğimiz ve 115 bini aşan firmamızla ihracatımızı artırmak, ülkemizin kalkınmasına, milletimizin refahına katkıda bulunmak için yoğun mesai harcıyoruz" dedi.

İLK 10 ÜLKE HEDEFİ

Özverili çabalarla 2022'nin rekorlarla taçlandırıldığını belirten Gültepe, "2022'yi 254.2 milyar dolarlık mal ve 90 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla kapattık. İkinci yüzyıla Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle başladık. Bu büyük hedef için ihracatımızı her yıl ortalama yüzde 10 büyütmemiz gerekiyor" dedi.

255 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

KÜRESEL pazarlarda daralmanın devam etmesine rağmen ihracatımızın ekim ayıyla birlikte artıya geçtiğini de belirten Gültepe, "11 aylık ihracatta 232.9 milyar dolarla geçen yıla göre yüzde 0.7 artıdayız. 2023'ü inşallah yılı 255 milyar doların üzerinde, yani yeni bir rekorla kapatacağız. Hizmet ihracatında da 100 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek değere ulaşacağız" diye konuştu.