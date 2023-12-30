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Haberler Ekonomi JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2380 MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALACAK! İşte başvuru ekranı...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2380 MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALACAK! İşte başvuru ekranı...

Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na personel alımı yapılacak. 29 Aralık tarihinde başlayan başvurular için son başvuru tarihi 14 Ocak olarak belirtildi. Peki Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı için gereken şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte Jandarma personel alım ekranı...

HABER MERKEZİ

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2380 personel alımı yapacağı duyurusunda bulundu. Personel alım ilanına başvuruda bulunmak isteyenler detayları ve başvuru şartlarını araştırıyor. Peki jandarma personel alımı için başvurular nereden nasıl yapılacak? Şartlar neler? İşte Jandarma Genel Komutanlığı personel alım başvuru ekranı...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2380 MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALACAK! İşte başvuru ekranı...

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans ve ön lisans mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1 ve Tablo-2'de belirtilen lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,
c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,
ç. Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,
d. Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2022 yılında yapılan KPSS'nin genel kültür ve genel yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80'ini (En az 48 puan ve üstü) almış olmak,

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2380 MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALACAK! İşte başvuru ekranı...

JANDARMA PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adaya aittir.
c. Başvurular; 29 Aralık 2023 günü başlayıp, 14 Ocak 2024 günü saat 23:59'da sona erecektir. ç. PTS'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2380 MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALACAK! İşte başvuru ekranı...

BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ
a. Başvurusu uygun değerlendirilen erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere branş ve alt branş bazında KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır.

b. Başvuru sonuçları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi PTS'de ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2380 MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALACAK! İşte başvuru ekranı...

SINAV TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri ve Saati : 29 Aralık 2023 – 14 Ocak 2023 saat: 23:59
Sınav Ücreti Yatırma Tarihleri : Ayrıca bildirilecektir.
Sınav Başlangıç ve Bitiş Tarihi : Ayrıca bildirilecektir.
Sınav Sonuçları İlan Edilmesi : Onayı müteakip ilan edilecektir.

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