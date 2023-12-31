Tanyer Yapı ailesi 30. yılını kutladı

Sektörün tanınmış inşaat firmalarından Tanyer Yapı'nın yöneticileri ve çalışanları düzenlenen yılbaşı yemeğinde bir araya gelerek 2024'e merhaba dedi. Tanyer Yapı Ailesi, hem sektördeki başarılarla dolu 30'uncu yıllarını hem de yeni yılı kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Gecede konuşan Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, yıllardır İzmir'de konut projeleri ürettiklerini belirterek, bu başarıda çalışanların büyük emeği olduğunu söyledi. Tanyer Yapı'nın her geçen yıl güçlenerek ve büyüyerek yoluna devam ettiğini dile getiren Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer de "Sektörde 30 yılı geride bıraktık. Kurumsallaşma yolunda önemli adımlarla gücümüze güç katıyoruz. Yeni yatırımlarla zemin mühendisliği konusunda da önemli bir konuma geldik. Bu bir ekip çalışmasının ürünüdür. Yeni yılda da hep birlikte başarılı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Herkese sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum" dedi.