İşçilikten patronluğa

Türkiye'nin iplik sektörüne çok ciddi katkı sağlayan ve son derece başarılı olan Şerif Arman, kendi işinin patronu olma serüvenini anlattı. İstanbul'a gelerek eğitimini ve çalışmalarını hızlandıran Şefik Arman, tekstil sektörüne girdi. Ardından karşısına çıkan iş fırsatını değerlendirerek Libya'ya gitti. Türkiye'ye geri döndüğünde ise azimle çalışarak şirkete ortak oldu. Kısa bir sürede yıldızı parlayan Arman, çok başarılı projelere imza attı.

HEP YENİSİNİ EKLEDİ

Kendi firmasını kurarak iş hayatında kendini geliştiren Arman, rekabet pazarında kendine yer bularak 2010 yılında teknik servis ağı oluşturdu ve adından söz ettirmeyi başardı. Sanayi dikiş ipliği sektöründe öncü bir isim oldu. 4 çocuk babası Arman, her zaman daha iyisi olmaya çalışarak pes etmedi ve hep çalışmalarının üzerine eklemeler yaptı.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

Şerif Arman, sektörde öncü olmayı sürdürürken 2010 Yılında Almanya'dan Türkiye Sanayi dikiş ipliği sektörüne maliyetinin 4-5 katı üstünde Otomatik İplik yağlama ünitesini EURO cinsinden satmaya başladı. Sonrasında Almanya'dan da ürünler alan firmalarla konuşarak fiyatlarını da ortalama bir seviyede tutarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sundu. Çiftçilikten başlayan hikayesinde hiçbir zaman pes etmemesiyle dikkat çeken Şefik Arman, şunları söyledi: "Hayatın çemberinden geçen hiç kimse işsiz ve aşsız kalmaz. Üniversiteyi bitiren herkes de iş üretebiliyor anlamına gelmez. Günümüzde çok fazla üniversite bitiren genç var. Ama çekirdekten yetişenler kadar hızlı, deneyimli ve iş bitirici olamıyorlar. Çok fazla örnekle karşılaşıyorum." Arman sözlerini, kazanmanın yüzde 90'ının cesaret ve çalışmak olduğuna dikkat çekerek bitirdi.