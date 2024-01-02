Yeni harç, vergi ve cezalar belirlendi

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni zam oranları emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi, özel usulsüzlük cezaları da dahil tüm cezaları, pasaport harçları da dahil tüm harçları, hız sınırı cezaları ve alkollü araç kullanma cezası gibi tüm trafik cezalarını, egzoz emisyon ve araç muayene ücretlerini, ehliyet ve kimlik ücretlerini, otoyol ve köprü geçiş ücretlerini, idari ödemelerle adli ödemeleri ile birlikte birçok kalemdeki ödemeleri içeriyor.

KİMLİK KARTI BEDELLERİ

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83 liradan 131,52 liraya çıktı. Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83 liradan 131,52 liraya çıktı. Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 83 liradan 131,52 liraya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 166 liradan 263,04 liraya çıktı.

Pasaport ve defterlerin harçları da zamlandı

6 Ay .... : 2.433,23 lira

1 Yıl ....: 3.190,51 lira

2 Yıl ... : 4.706,50 lira

3 Yıl ....: 6.352,27 lira

3+Yıl .: 8.626,96 lira

TRAFİK CEZALARI

Araca sahte plaka takmak ve kullanmak ......: 32.171 lira

Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak : 1.507 lira

Sürücü belgesiz araç kullanmak ....................: 12.978 lira

Kırmızı ışık kurallarına uymamak ....................: 1.507 lira

Alkollü araç kullanmak .....................................: 6.440 lira

Kuralsız şerit değiştirmek .................................: 6.440 lira

Hurdaya çıkan aracı kullanmak......................: 12.978 lira

Araç belgesini bulundurmamak ..........................: 586 lira

SÜRÜCÜ BELGESİ ÜCRETLERİ

"Vakıf Hizmet Bedeli" ........................................: 229,8 lira

"Değerli Kâğıt Bedeli" ........................................: 988,8 lira

"A, A1, A2, F" sınıfları için ...............................: 1.308,4 lira

"B" sınıfı için ...................................................: 3.945,5 lira

"B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M" sınıfları için ..........................................................: 6.583,5 lira