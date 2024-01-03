Ödemiş kestanesi baklava ile yarışıyor

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan kestane bu yıl fiyatı ile el yakıyor. Tezgahlarında közde pişirilen kestane kebabının kilosu 400 TL'den satışa sunuluyor. Ege Bölgesi'nin önemli üretim noktalarından olan Ödemiş'in Belediye Başkanı Mehmet Eriş konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu yıl kestanenin çiçek döneminde yaşanan olumsuz iklim koşullarından dolayı üretim az fiyatı ise Antep Baklava ile yarışıyor" dedi. Başkan Eriş ayrıca piyasaya sürülen ithal Çin Kestanesi için de vatandaşları uyardı. Ege Bölgesi'nde etkili olan kuraklar ve kestanenin çiçek tutma döneminde yaşanan olumsuz iklim şartları nedeniyle bu yıl kestanede ciddi rekolte düşüklüğü yaşandı. Ege Bölgesi'nin en önemli üretim nokalarından birisi olan Ödemiş'te de kestane üreticileri zor bir dönem geçirdi. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, bu yıl kestane üretiminin yetersiz olduğunu ifade ederken vatandaşları da Çin Kestanesi'ne karşı da uyardı.