Türkiye’nin 2022 yılı vergi rekortmeni Bayraktar oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk etti.

Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 yılındaki cirosunun yüzde 86'sı ihracat gelirlerinden elde edildi.

Selçuk Bayraktar'ın aynı zamanda teknoloji liderliğini de yürüttüğü Baykar, 2022'de savunma ve havacılık sanayisinde yapılan toplam ihracatın yüzde 25'ten fazlasını tek başına yaptı.

Listenin 2, 4, 5, 6, 7'nci sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemedi.

En fazla gelir vergisi tahakkuk eden 3. isim 200 milyon 757 bin 695 lira ile Mustafa Rahmi Koç oldu.

Listenin 8'inci sırasında Mehmet Sinan Tara, 9'uncu sırasında İpek Kıraç ve 10'uncu sırasında Mehmet Ömer Koç yer aldı.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk ve 3'üncü sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Garanti Bankası yer aldı.

Türkiye'de 2022 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 85 bin 8 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden gelir vergisi tahakkuk ettirilen tutar ortalama 26 bin 413 lira oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Türkiye genelinde, aynı dönemde yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak 4 milyon 43 bin 467 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.

Bu beyannamelerle 343 milyar 727 milyon 778 bin 813 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 106 milyar 800 milyon 753 bin 728 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 2022 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 85 bin 8 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden ortalama 26 bin 413 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildiği hesaplandı.

Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk edilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 87 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u, Ankara (7), İzmir (3), Diyarbakır (1), Tekirdağ (1) ve Afyonkarahisar (1) izledi.

2022 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2021) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 88,97, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 96,88 artış gerçekleşti.

76 REKORTMEN İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ

Türkiye'nin 2022 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken kendisine 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk edildi.

İkinci sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemezken Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 200 milyon 757 bin 695 lira vergiyle üçüncü sırada yer aldı.

Listenin 4, 5, 6 ve 7'nci sırasında yer alan mükellefler isminin açıklanmasını istemedi.

Enka İnşaat ve Sanayi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 120 milyon 184 bin 394 lira ile listede 8'inci oldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, menkul kıymet aracılık faaliyetleriyle 9'uncu sırada yer alırken 115 milyon 634 bin 175 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ise aynı faaliyetlerle tahakkuk ettirilen 114 milyon 318 bin 794 lira vergiyle 10'uncu sırada yer aldı.

İlk 100 listesinde 76 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.

Öte yandan GİB, 2021 ve 2020 rekortmenlerini de açıkladı. 2021'de de 153 milyon 345 bin 596 lira vergi tahakkukuyla listede Selçuk Bayraktar ilk sırada yer aldı. Söz konusu dönemde listenin 2'nci ve 3'üncü sırasında yer alan mükellefler isminin açıklanmasını istemedi. 2020 vergilendirme döneminde ise ilk 3 sırada yer alan mükelleflerin de isminin açıklanmasını istemediği bildirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2022 vergileme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükelleften 38'i isminin açıklanmasını istemezken, listede 24 banka yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), "2022 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması"nı açıkladı.

Türkiye genelinde 2022 yılı vergilendirme döneminde 1 milyon 46 bin 568 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Kurumlar vergisi beyannameleriyle 2 trilyon 891 milyar 409 milyon 455 bin 391 lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 590 milyar 334 milyon 657 bin 746 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Söz konusu vergilendirme dönemi için her bir mükellef kurum ortalama 2 milyon 762 bin 754 lira matrah beyanında bulundu ve bu matrah üzerinden ortalama 564 bin 67 lira kurumlar vergisinin tahakkuk ettirildiği belirlendi.

Kurumlar vergisinde 2022'de bir önceki yıla göre beyan edilen matrah toplamında yüzde 146,91, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 140,13 artış oldu.

Listeye göre, kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ilk, 3'üncü ve 5'inci sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Garanti Bankası yer aldı.

Listenin, 4. sırasında Yapı ve Kredi Bankası, 6'ncı sırasında Akbank Türk, 7'nci sırasında Türkiye İş Bankası, 8'inci sırasında Türkiye Halk Bankası, 9'uncu sırasında QNB Finansbank ve 10'uncu sırasında ise Denizbank dikkat çekti.

Listede ismi açıklananlardan 24'ü banka ve finans kuruluşlarından oluştu.

Listede bankacılığın yanı sıra demir ve çelik, madencilik, elektrik enerjisi üretimi, giyim, bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret ve sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler öne çıktı.

Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 38'i ise isminin açıklanmasını istemedi.

Öte yandan, GİB, 2021 ve 2020 yılının kurumlar vergisi rekortmenlerini de açıkladı. Buna göre, 2021 ve 2020 yıllarında listenin ilk sırasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yer aldı.