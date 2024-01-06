Manisa-Ankara arası 2 saat 50 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa ziyaretinde Akhisar- Gördes yolundaki yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Şantiyede incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu'na Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve yetkililer eşlik etti.

2025'TE TAMAMLANACAK

2024 yılının Türkiye yüzyılı ideallerini hayata geçirecekleri yıl olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Akhisar- Gördes yolu projemizin bedeli 815 milyon lira, toplam uzunluğu 54,4 kilometre. 1,6 kilometrelik kesimini bitirdik. 2025 yılında hizmete açacağız inşallah. Projeyle ulaşım süresini 39 dakikaya düşüreceğiz. Böylece zamandan 75 milyon lira, akaryakıttan 30 milyon lira olmak üzere yıllık 105 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.

Manisa'da sürdürülen yol çalışmalarından da bahseden Bakan Uraloğlu, 22 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 92 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Biz zaten ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Manisa'yı modern bir ulaşım altyapısı ile hayallerinin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık. 82 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 625 kilometreye, 72 kilometre olan bütünlü sıcak kaplama yol uzunluğunu ise 574 kilometreye çıkardık. Manisa'yı İzmir'e, Uşak'a, Balıkesir'e ve Denizli'ye bölünmüş yollarla bağladık. İstanbul-İzmir otoyolu kapsamında Manisa'ya 125 kilometre otoyol kazandırdık" dedi.

Ankara- İzmir Hızlı Tren Hattı projesiyle ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Proje 2026 yılı sonunda tamamlanacak. Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Manisa'yı da hızlı tren ile tanıştıracağız. Tamamlandığında Ankara-İzmir mevcut demiryolu 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3,5 saate düşecek. Ankara-Manisa arası seyahat süresi de 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek" diye konuştu.